Nach Brandanschlag und Razzia Jetzt auch noch ein illegales Bordell im Dudweiler Brennpunkt Sudstraße

Die Sudstraße in Dudweiler ist seit einiger Zeit das, was man als „sozialen Brennpunkt“ mit seinen „klassischen“ Merkmalen versteht: Müll und Verwahrlosung, Drogen, Lärm, jede Menge dokumentierte Straftaten, auch gewalttätige. Mittlerweile gibt es wohl auch ein illegales Bordell, direkt neben dem Jugendzentrum. Denn wie der Regionalverband auf Nachfrage mitteilt, liege keine Erlaubnis für eine sogenannte „Terminwohnung“ zum Verrichten bezahlter sexueller Dienstleistungen in der Sudstraße 29 vor.