Zwei Corona-Fälle im Bürgeramt Dudweiler : Bürgeramt bis 27. November zu

Dudweiler Das Bürgeramt Dudweiler bleibt wegen zwei Corona-Fällen in der Belegschaft bis einschließlich Freitag, 27. November, geschlossen. Das teilte die Stadt-Pressestelle am Montag mit. Bürgerinnen und Bürger, die für diesen Zeitraum Termine im Dudweiler Bürgeramt vereinbart haben, können ersatzweise ins Bürgeramt Burbach gehen.

Ausweise oder Führerscheine, die in Dudweiler beantragt wurden, liegen im Bürgeramt Brebach zum Abholen bereit. Wer seinen Termin nicht braucht, soll ihn möglichst per E-Mail an buergeramt@saarbruecken.de absagen.