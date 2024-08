Bürgeramt Dudweiler bleibt geschlossen Nächtlicher Brand in der Dudogalerie – Polizei vermutet Brandstiftung

Dudweiler · In der Dudogalerie in Dudweiler hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Am Gebäude ist ein erheblicher Schaden entstanden. Das Bürgeramt bleibt vorübergehend geschlossen. Was bisher bekannt ist.

09.08.2024 , 15:23 Uhr

