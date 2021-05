DTB-Turn-Zentrum Saarbrücken : Übung auf Video statt vor Zuschauern in der Halle

Saarbrücken Turn-Zentrum Saarbrücken startete bei deutscher Juniorinnen-Meisterschaft und Qualifikation für deutsche Aktiven-Meisterschaft.

Online statt in Leipzig in der Halle: Rhythmische Sportgymnastinnen des DTB-Turn-Zentrums Saarbrücken des Saarländischen Turner-Bundes (STB) haben in der Meisterklasse ab 16 Jahren um die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften am 3. und 4. Juni in Dortmund gekämpft. 20 Startplätze waren zu vergeben. Zudem haben Athletinnen aus dem Saarland in der Altersklasse bis 15 Jahre um die deutsche Juniorinnen-Meisterschaft gekämpft.

Die Teilnehmerinnen des DTB-Turn-Zentrums Saarbrücken hatten sich mit Landestrainerin Karin Schalda-Junk am Stützpunkt an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken vorbereitet. In der Qualifikation für die deutsche Meisterschaft in der Meisterklasse – das sind die Aktiven – traten Xenia Mauer, deren Stammverein der TV St. Wendel ist, und Anna Spanier vom TV Rehlingen an. Beide gaben ihr Debüt in dieser Klasse.