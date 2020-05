15. Drogentoter im Saarland 2020 : 44-Jähriger aus Saarbrücken stirbt an Drogenvergiftung

Foto: dpa/Felix Zahn

Saarbrücken Der 44-Jährige wurde am 10. Mai leblos in seiner Wohnung in Saarbrücken gefunden.

Ein 44-Jähriger Mann aus Saarbrücken ist das 15. Drogenopfer im Saarland in diesem Jahr. Das teilte die Polizei am Dienstag (19. Mai) mit.