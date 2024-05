Jahresbericht Drogenhilfe Saarbrücken veröffentlicht besorgniserregende Zahlen

935 Menschen haben 2023 die psychosoziale Beratungsstelle der Drogenhilfe für den Regionalverband Saarbrücken für eine Suchtberatung aufgesucht. Im Jahr 2022 waren es 653. Somit hat sich deren Zahl innerhalb eines Jahres um 43,2 Prozent erhöht. Das hat die Drogenhilfe Saarbrücken in ihrem Jahresbericht bekannt gegeben. „Die deutlich gestiegene Anzahl an Kriseninterventionen in der Psychosozialen Beratungsstelle, als auch im Drogenhilfezentrum zeigt an, dass sich die psychische Verfassung unserer Klienten und Besucher enorm verschlechtert hat“, stellt Sven Schäfer, Geschäftsführer der Drogenhilfe Saarbrücken, fest. Die Beratung, Betreuung und Versorgung würden immer aufwendiger werden. Insgesamt ist die Anzahl der Menschen, welche die Drogenhilfe erreicht, im vergangenen Jahr ebenso angestiegen, von 4760 Menschen im Jahr 2022 auf 5955 Personen im Jahr 2023.