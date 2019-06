Gesang ist Trumpf : Drittes Sulzbacher Chorfest an der Aula

So präsentierte sich das Gunni-Mahling-Showensemble vor einiger Zeit in Großrosseln. SZ-Archivfoto: Becker&Bredel. Foto: BeckerBredel

Sulzbach Das Tagesprogramm bestreiten 15 Chöre, zwei davon aus Frankreich, und am Abend spielt das Gunni-Mahling-Ensemble.

Die dritte Auflage des Sulzbacher Chorfestes steigt an diesem Sonntag, 16. Juni, auf dem Festgelände an der Aula. Waren es 2017 noch 13 Chöre, die ihre Stimmenvielfalt dem begeisterten Publikum präsentierten, so dürfen sich die Zuhörer nun auf 15 Chöre im Tagesprogramm freuen. Zwei Ensembles kommen aus Frankreich, ein Kinderchor aus Rémelfing und ein Vocalensemble aus Vic-sur-Seille. Vom Kinder- oder Jugendchor über gemischte Formationen und einen Männerchor bis hin zu A-Cappella-Ensembles sind alle Gattungen vertreten. Zum Auftakt des Gesangsspektakels beginnt um 10 Uhr eine musikalische Andacht in der evangelischen Kirche, Auf der Schmelz. Sie wird von einem evangelischen und einem katholischen Kirchenchor mitgestaltet.