124 neue Coronafälle : Dritter Omikron-Nachweis im Saarland – Gesundheitsamt kann Ursprung nicht ermitteln

Saarbrück Im Regionalverband gibt es den dritten bestätigten Nachweis für eine Infektion mit der Omikron-Variante. Unklar ist, wo sich der Betroffene damit angesteckt hat.

Dritter Omikron-Nachweis

7-Tage-Summe der Neuinfektionen nach Städten und Gemeinden

In den zurückliegenden sieben Tagen haben sich 785 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 452 in Saarbrücken, 90 in Völklingen, 43 in Sulzbach, 39 in Heusweiler, 37 in Riegelsberg, 32 in Püttlingen, 29 in Quierschied, 24 in Friedrichsthal, 20 in Großrosseln und 19 in Kleinblittersdorf.