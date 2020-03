Überraschung in der Fußball-Saarlandliga : Herrensohr besiegt Spitzenreiter Brebach

In dieser Spielszene aus der Partie SC Halberg Brebach (schwarz) gegen TuS Herrensohr vom vergangenen Sonntag, 1. März, ist der Brebacher Arthur Schneider (rechts) im Ballbesitz. Herrensohrs Engin Yalcin will das ändern. Foto: Thomas Wieck

Brebach Fußball-Saarlandligist TuS Herrensohr hat dem Tabellenführer SC Halberg Brebach die dritte Niederlage in Folge beigebracht.



Der Jubel war groß: Fußball-Saarlandligist TuS Herrensohr sorgte am Sonntag in seinem ersten Pflichtspiel des Jahres für eine dicke Überraschung. Der TuS setzte sich vor 150 Zuschauern bei Spitzenreiter SC Halberg Brebach mit 3:1 (0:0) durch. „Nach anfänglichen Problemen war deutlich zu sehen, dass meine Jungs hier unbedingt etwas mitnehmen wollen. Ich denke unser Sieg war vor allem aufgrund einer starken zweiten Halbzeit verdient“, sagte TuS-Trainer Bernd Eichmann strahlend.

Der Sieg des neuen Tabellensechsten war nach einer schwierigen Vorbereitung, in der Herrensohr immer wieder wichtige Akteure fehlten, nicht unbedingt zu erwarten. TuS-Abteilungsleiter Dr. Sebastian Richter hatte wegen einiger Ausfälle sogar davon gesprochen, das Ziel für die Restrückrunde sei der Ligaverbleib (wir berichteten).

War das nur tiefgestapelt, oder sieht Übungsleiter Eichmann das ähnlich? „Ich bin immer derselben Meinung wie mein Abteilungsleiter“, sagte der Ex-Profi grinsend. „Es wäre aber schön, wenn für uns etwas mehr herausspringen würde als der Ligaverbleib.“

Mit dem Erfolg in Brebach hat der TuS zumindest den Grundstein für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte gelegt. „Mann des Spiels“ beim Erfolg am Halberg war Engin Yalcin (29). Der Mittelfeldspieler leitete in der 51. Minute schlitzohrig den Führungstreffer von Herrensohr ein. Yalcin führte einen Freistoß blitzschnell zu Manuel Schuck aus, der im Strafraum von Malcolm Asante noch durch ein Foul zu bremsen war. Den Strafstoß verwandelte Marc Hümbert zum 0:1.

Die Vorgeschichte missfiel dem SC-Trainer allerdings. „Das Foul zum Freistoß war zehn Meter weiter hinten, deshalb hätte dieser zurückgepfiffen werden müssen. Für mich war das die Schlüsselszene des Spiels“, sagte Coach Martin Peter. „Zuvor hatten wir nämlich in der ersten Hälfte ein klares Chancenplus gehabt.“ Unter anderem hatte Winter-Neuzugang Corentin Bund in der 35. Minute Pech mit einem Pfostenschuss gehabt.

Nach dem Rückstand wirkte Brebach verunsichert. Da sei es drunter und drüber gegangen, sagte Peter. Dies wurde prompt bestraft. Zunächst erzielte Yalcin aus dem Gewühl in der 55. Minute das vorentscheidende 2:0 für Herrensohr. Im Anschluss an einen Konter überlupfte der Mittelfeld-Akteur SC-Torwart Dirk Jank zum 0:3 (69. Minute). Brebachs 1:3-Anschlusstreffer durch eine verunglückte Flanke von Torben Gottesleben, die in der 85. Minute im Winkel einschlug, war nur Ergebniskosmetik.

Der SC bleibt trotz der dritten Niederlage in Folge Tabellenführer. Allerdings schloss Verfolger FV Eppelborn (1:1 gegen den SV Mettlach) nach Punkten zum Ligaprimus auf, und der Dritte, SV Auersmacher, kam bis auf drei Zähler heran.

„Das war jetzt ein schlechter Start für uns. Wir müssen nach einem Rückschlag wie dem 0:1 besser die Nerven und die Ordnung bewahren“, bilanzierte Peter.

Herrensohr bestreitet am morgigen Mittwoch sein erstes Heimspiel in diesem. Die Elf empfängt um 19 Uhr die SF Köllerbach. Für Köllerbach ist es der erste Auftritt in diesem Jahr, da die für Samstag geplante Begegnung der SF bei der FSG Ottweiler-Steinbach wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde. Nachholtermin ist Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr.