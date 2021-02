Wahl am 22. Februar : Drei Vorschläge für die Intendantenwahl beim Saarländischen Rundfunk

Wahl am 22. Februar

Saarbrücken Es ist eine angespannte Zeit, in der der höchste Posten beim Saarländischen Rundfunk vergeben wird. Da sind zum einen der juristische Streit um die Höhe des Rundfunkbeitrags und zum anderen die finanziell angespannte Situation des Senders. Wer soll den Job nun machen?

Für die Wahl des Intendantenpostens beim Saarländischen Rundfunk (SR) gibt es drei Vorschläge. Kandidaten sind der ARD-Chefredakteur Rainald Becker, die SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und der stellvertretende Programmdirektor beim SR, Martin Grasmück, wie der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders am Samstag in Saarbrücken mitteilte. Am 22. Februar wird gewählt.