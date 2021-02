Feuerwehreinsatz in Saarbrücken : Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Fechingen

Feuerwehreinsatz beim Wohnhausbrand am Sonntag, 28. Februar, in Fechingen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Bei einem Wohnhausbrand in Fechingen wurden am Sonntag, 28. Februar, drei Personen leicht verletzt und ein Haus unbewohnbar. Das teilte die Feuerwehr mit. Nach ihren Angaben brach das Feuer gegen 17 Uhr in einem Schlafzimmer im Erdgeschoss aus – möglicherweise nahe an einem Fernseher.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Als das Feuer bemerkt wurde, waren drei Bewohner im Haus. Sie konnten es selbständig verlassen. Ein Bewohner und ein Ersthelfer versuchten vergeblich zu löschen. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Wehren aus Brebach-Fechingen und Eschringen im Einsatz – dazu mehrere Rettungswagen und ein Notarzt. Die Feuerwehr lüftete das Haus, aber der beißende Rauch war in alle Etagen gestiegen und hatte mit dickem Ruß deutliche Spuren hintrerlassen. Der Rettungsdienst brachte drei Personen mit Rauchgasvergiftung ins Klinikum Saarbrücken, das Haus wurde von der Polizei versiegelt.