„Einfach erschreckend“ Saarbrückens dreckigster Parkplatz: Greift die Stadt jetzt durch? (mit Fotos)

An dem Morgen, als wir mit Elizabeth Wiles auf dem wahrscheinlich dreckigsten Parkplatz Saarbrückens in der Brauerstraße verabredet sind, stehen vier eher junge Männer an der Stelle, wo es am schlimmsten ist. Die Männer, das kann man auch aus einigen Metern Entfernung erkennen, haben sich nicht zu einer Joggingrunde getroffen. Sie nehmen Drogen, offensichtlich harte Drogen. Und sie machen nicht den Eindruck, als wollten sie dabei gestört werden.