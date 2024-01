„Night of the Profs“ im Audimax der Saar-Uni Von Heavy Metal bis Ballermann-Beats – Dozenten legen bis in die frühen Morgenstunden auf

Saarbrücken · Professoren am Mischpult und im Partymodus. Am Freitag heizten im Saarbrücker Audimax acht Dozenten der Saar-Uni als DJs den Studierenden ordentlich ein. Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgelassen gefeiert.

13.01.2024 , 19:15 Uhr

Vom Prof zum DJ: Ausgelassene Stimmung bei „Night Of The Profs“ in Saarbrücken 21 Bilder Foto: David Lemm

Von David Lemm

Bereits seit 2010 organisiert der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), der Verein zur Förderung der studentischen Kultur e. V. (UNIKULT) und die Universität des Saarlandes (UdS) die Night of the Profs. Das beliebte Party-Format ist ein fester Bestandteil studentischen Lebens im Saarland und eine treffliche Gelegenheit für die Studierenden, die Dozenten von einer anderen Seite kennenzulernen.