Daarler Dorffest : Nicht genügend Helfer: Kein Dorffest in Daarle

St. Arnual Auch in diesem Jahr wird es kein Dorffest in St. Arnual geben. Den veranstaltenden Vereinen fehlen ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. Zudem scheut man das finanzielle Risiko.

Viele hatten sich vielleicht schon drauf gefreut, am vorletzten Juli-Wochenende endlich wieder auf dem St. Arnualer Markt zu feiern. Doch daraus wird nichts. „Leider sind wir in diesem Jahr nicht in der Lage, das Daarler Dorffest stattfinden zu lassen“, teilt der neu gewählte Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft St. Arnualer Vereine Dirk Pirritano mit. „Wir sind alle sehr traurig, dass es gerade jetzt personell einfach nicht gelingt, unser schönes Stadtteilfest zu stemmen, obwohl die Corona-Lage das wieder zulassen würde“, sagte er. Doch das finanzielle Risiko sei einfach zu groß, denn man müsse sich an Künstlerverträge halten, bei Gagen Vorauszahlungen leisten, die bei einem Ausfall des Festes weg seien. Zudem hätten die Vereine keine festen Personalzusagen für die Stände machen können. Es fehle bei den Mitgliedern zurzeit an Motivation. Und die Corona-Angst sei ebenfalls noch nicht überwunden.