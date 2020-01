Dustin Dooley gehört zu den weltbesten Songschreibern. „Die Ideen sind einfach in meinem Kopf. Ich musste mir nie etwas ausdenken. Ich höre in mir den fertigen Song“, sagt der 27-Jährige. Foto: Andy Apel - Dooley Records

London Die Entstehung eines Songs ist eine emotionale Sache. Und eine besondere. „Mit jedem Werk erschaffen wir etwas Neues. Zu sehen, wie etwas entsteht, was es zuvor nicht gab, ist zugleich mysteriös und erstaunlich“, beschreibt der Homburger Dustin Dooley den Geist, der in einer Produktion verborgen liegt.

Paul McCartney, Jon Bon Jovi, Ed Sheeran, Noel Gallagher von Oasis, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Ozzy Osbournes Tochter Kelly, Will Smiths Sohn Jaden, Dua Lipa, Kendrick Lamar, Johnny Depp – alle haben eine Sache gemeinsam: Sie haben Dustin Dooley und Matthias J. Stalter in den Abbey Road Studios getroffen. Die Arbeit, die die beiden Saarländer dort als Produzenten und Songwriter auf weltweit höchstem Niveau vollbringen, ist sehr komplex.

Aber wie schreibt man einen Song? Dooley erklärt den kreativen Prozess so: „Die Ideen sind einfach in meinem Kopf. Ich musste mir nie etwas ausdenken. Ich höre in mir den fertigen Song.“ Stalter ergänzt: „Wenn ich Musik für klassische Orchester komponiere, ergeht es mir ähnlich. Es ist ein sehr emotionaler Prozess, der vor der technischen Umsetzung liegt.“ Das Studio bietet dafür die besten Voraussetzungen. Es liegt im für Londoner Verhältnisse ruhigen Stadtteil St. John’s Wood. Die Atmosphäre in den historischen Räumen, die Ausstattung – einzigartig. Sogar die Original-Instrumente, auf denen die Beatles oder Pink Floyd ihre Meisterwerke eingespielt hatten, stehen den Saarländern uneingeschränkt zur Verfügung.

Nicht selten verbringen sie mit Musikern ganze Nächte im Studio. „Diese Night-Sessions haben eine besondere Magie", sagen die Beiden. Während einer Aufnahme werden sie von einem Team von Assistenten begleitet. Die „Arbeit" beginnt aber erst danach, wenn oftmals hunderte aufgezeichnete Tonspuren selektiert werden müssen.

Ein Beispiel, wie schnell ein Lied entstehen kann: Im Herbst 2019 unterhielt sich Stalter an der Bar der Studios mit Sänger David Fernandez darüber, dass in seinem Job kaum Zeit für eine Beziehung sei. Der Sänger sagte dazu: „Love can wait!“ – Liebe kann warten. Stalter entgegnete: „Klingt nach einem Song!?“ Am Tag darauf hatte Fernandez mit Dooley den Titel geschrieben. Zum Valentinstag am 14. Februar erscheint „Love Can Wait“ weltweit.