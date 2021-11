Doku über Sexarbeiterinnen im Saarbrücker Kino achteinhalb : Film über traumatisierte Prostituierte im Kino achteinhalb

Um traumatische Erfahrungen von Prostituierten geht es am Sonntag in einer Dokumentation im Kino achteinhalb. Foto: picture alliance/dpa/Arne Dedert

Saarbrücken Im Rahmen des Frauenthemenmonats hat die Dokumentation „Irreführung“ über die dunklen, brutalen Seiten der Prostitution am Sonntag in Saarbrücken Premiere. Danach wird diskutiert.

In Deutschland ist Prostitution legal. Rund 25 000 Sexarbeiterinnen waren laut Statistischem Bundesamt Ende 2020 bei Behörden gemäß dem so genannten Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) gemeldet – wegen der Pandemie 38 Prozent weniger als 2019. Wie viele es wirklich sind, kann nur geschätzt werden, denn das Geschäft mit dem Sex findet oft illegal statt.

Die Diskussion um die Prostitution ist so alt wie das Gewerbe selbst. Befürworterinnen ihrer Legalisierung erhoffen sich mehr Schutz, Würde und Selbstbestimmung für die Frauen, die man damit aus der Schmuddelecke hole. Kritikerinnen sehen Sexarbeiterinnen vor allem als Opfer und Freier als Täter. Sie fordern ein Verbot der Prostitution und die Bestrafung der Freier wie es beispielsweise in Frankreich und skandinavischen Ländern besteht (Nordisches Modell).

Für diese Forderung macht sich auch die Saarbrücker Hadassah Initiative féminine stark. Gemeinsam mit dem Juristinnenbund Saar lädt die Initiative am Sonntag, 11 Uhr, ins Kino achteinhalb in Saarbrücken ein zur Premiere von „Irreführung – eine Dokumentation über Ungesagtes in der Prostitution“. In dem 16-minütigen Film kommen Frauen zu Wort, die ungewollt in der Prostitution gelandet sind. Sie berichten von ihren traumatisierenden Erfahrungen. Ebenfalls dabei ist der (pensionierte) Kriminalhauptkommissar Manfred Paulus, der von seiner Arbeit im Rotlichtmilieu und seinen Erfahrungen mit Frauen- und Kinderhandel berichten wird. Nach dem Film soll es eine Podiumsdiskussion geben.