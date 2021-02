Traditionelle Medizin : Sensible Sauger mit heilender Wirkung

Saarbrücken Doch Blutegel werden seit Jahrhunderten zur Behandlung von Entzündungen und chronischen Gelenkserkrankungen verwendet.

Irgendetwas schmeckt ihnen an diesem Tag nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei hält Labrador „Quintus“ bereitwillig seinen Hinterlauf mit dem schmerzhaften Gelenk hin. Aber Blutegel sind sensibel. „Manchmal sind sie aber auch richtig gierig und saugen sofort los“, weiß Tierphysiotherapeutin Yvonne Riefer. Doch heute braucht es drei Anläufe, bis einer dieser Gürtelwürmer endlich zubeißt. Oder besser: zuschneidet. Denn Blutegel besitzen drei messerscharfe Zahnreihen, die sternförmig angeordnet sind.“ Selbst dickes Rinderfell können sie in Sekunden durchdringen. „Schon bei diesem Vorgang wird auf der Haut direkt der Speichel gegeben, der all die Inhaltsstoffe enthält, wegen der man die Therapie überhaupt macht“, sagt Nina Reiber. Denn in jenem „Zaubersaft“ befinden sich mehr als ein Dutzend verschiedene Substanzen, die nicht nur blutverdünnend, sondern auch schmerzlindernd, entzündungshemmend, Lymphfluss beschleunigend und sogar antibakteriell wirken können.

Das wissen mittlerweile nicht nur zweibeinige Patienten zu schätzen: „Trotz der nachhaltigen Vorurteile und der üblen Nachrede der Scharlatanerie wird die Blutegeltherapie auch in der Tierbehandlung heute immer erfolgreicher eingesetzt“, sagt Nina Reiber. Für die ausgebildete Tierarzthelferin und geprüfte Hundekrankengymnastin geht sie seit ihrer Ausbildung Hand in Hand mit ihrer Arbeit. In ihrer Praxis „Tierphysio Saarpfalz“ an der Brebacher Landstraße bietet sie diese Methode als Ergänzung der klassischen Physiotherapie seit 2012 an. Und das keineswegs als Ausnahme: Fast täglich werden mittlerweile die medizinischen Blutegel (Hirudo medicinalis), die offiziell als Arzneimittel anerkannt sind, bei einem der vierbeinigen Patienten angesetzt. Vor allem bei arthrotischen Veränderungen der Gelenke: „Ob Hüfte, Knie, Ellbogen oder Schulter – das geht wunderbar“, sagt Reiber. Und auch bei Bandscheiben-Patienten, chronischen Schmerzpatienten, chronisch entzündlichen Problemen bis hin zu so genannten Blutohren macht die Therapeutin positive Erfahrungen. „Wir haben wirklich eine sehr gute Quote“, bilanziert sie.