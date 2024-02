Hallenmasters Hallenköniginnen – eiskalt bis zur letzten Sekunde

Allein schon das Finale war das Eintrittsgeld wert: Beim 20. Volksbanken-Frauenmasters in der Multifunktionshalle an der Saarbrücker Sportschule beherrschte Regionalligist 1. FC Riegelsberg vor etwa 700 Zuschauern das Geschehen am Sonntag nach Belieben. Der Seriensieger, der das Turnier die vergangenen vier Male in Folge gewann, hatte in der Vorrunde unter anderem dem Liga-Rivalen SV Elversberg beim 5:1-Erfolg nicht den Hauch einer Chance gelassen. Beide trafen dann im Endspiel erneut aufeinander. Und diesmal wurde es ein Krimi. Die beiden Regionalligisten lieferten den begeisterten Zuschauern das wohl spannendste Finale der Frauenmasters-Historie ab.