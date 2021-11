Öffentliche Gedenkfeier für DJ Klaus Radvanowsky : „Das hätte dem Klaus gut gefallen“: Ein Nachmittag zwischen Trauer und emotionalen Erinnerungen (mit Bildergalerie)

Saarbrücken In Gedenken an den verstorbenen Saarbrücker DJ Klaus Radvanowsky kamen am Samstagnachmittag gut 200 Fans und Freunde auf dem Gelände des ehemaligen Westhafens zusammen.