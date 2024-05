Saarbrücken In der Mainzer Straße: Das steckt hinter dem Laden mit dem kuriosen Namen

Der Schritt, die Ware nicht nur über das Internet, sondern gleichzeitig in einem traditionellen Geschäft anzubieten, ist ihnen wichtig, weil die Kunden die Möglichkeit bekommen sollen, die Kleidung vor Ort anzuprobieren „Wir versuchen den Verschleiß, der Online stattfindet, einzuschränken“, sagt Oswald. Die meisten würde heute ihre Kleidung bequem von der Couch ausprobieren, also den gleichen Artikel in unterschiedlichen Größen bestellen und den Rest zurückschicken. Aber die Retouren werden in den allermeisten Fällen zerstört, gibt er zu bedenken. Um dem entgegenzuwirken, habe man sich ganz bewusst dafür entschieden, dass der Kunde die Retourenkosten trägt und man hoffe, das animiere zu einem Umdenken.