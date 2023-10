Nachhaltig Wirtschaften Kreative Ideen für den Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft

Pascal Becher will auf keinen Fall schwarz sehen – und blieb bei seinem lokalen Ansatz. „Wir wollen nicht nur reden, sondern machen. Die Stadt mit all ihren Rohstoffen ist für uns wie ein Baumarkt, in dem wir uns bedienen können“, sagt der Mitinitiator und Gründer der für ihr Konzept ausgezeichneten „Plastikfabrik“, einem interdisziplinären Kreativ-Kollektiv in Saarbrücken. Es besteht aus Designern, Künstlerinnen, Forscherinnen und Aktivisten. Das Kollektiv sammelt weggeworfenes Plastik in der Stadt und anderswo und fertigt daraus neue, kreislauffähige Produkte. Zum Beispiel Möbel. „Wir müssen das kostbare Plastik aus dem Wegwerfprozess lösen“, fordert Becher. Sortenreinheit sei dafür eine wichtige Bedingung für Recycling in großem Stil. In Workshops zeigt die „Plastikfabrik“ anderen Menschen zudem, wie und warum sie Plastik recyceln, um sie dazu anzuregen, es ebenfalls zu tun. Das Kollektiv wächst und nutzt unter anderem die Räume und Maschinen wie den 3-D-Drucker im interdisziplinären Gründer- und Innovationszentrum Cohub 66 in Saarbrücken.