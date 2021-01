Keine klare Linie : Diskussion um Vergabe von Impf-Terminen reißt nicht ab

Die große Koalition ist sich uneins. Im Mittelpunkt rückt zuehmend die Frage: Was würde es bringen, die impfberechtigten Senioren anzuschreiben?

Im Saarland haben bisher 3316 Menschen die erste von zwei Immunisierungen erhalten (Stand: Samstag, 8 Uhr), in den Pflegeheimen haben laut Gesundheitsressort bisher 20 Prozent der impfwilligen Bewohner die erste Spritze bekommen. Impfberechtigt sind im ersten Schritt mehr als 80 000 Menschen. Anders als die meisten anderen Bundesländer, die alle verfügbaren Impfdosen zunächst in Heimen und Kliniken verimpft haben, hatte das Saarland zum Start der Impfaktion auch seine drei Impfzentren in Betrieb genommen und als erstes Land eine Termin-Hotline freigeschaltet.

Gesundheitsministerin Bachmann begründet das mit den Faktoren Zeit und Chancengleichheit. In Bundesländern mit Einladungsschreiben werde dem Impfling per Brief eine Telefonnummer oder ein Buchungscode übermittelt, mit dem er sich dann für einen Termin melden kann. Ob er einen Termin bekomme und wann, sei bei diesem Einladungsverfahren genauso abhängig von der Menge des Impfstoffes wie beim Verfahren ohne Brief. Anschreiben verhindern kein Windhund-Verfahren – das gilt jedenfalls dann, wenn die Zahl der Angeschriebenen über der Zahl der verfügbaren Impftermine liegt. Ein Ausweg könnte darin bestehen, zunächst nicht alle über 80-Jährigen zur Anmeldung einzuladen, sondern nur einen Teil dieser Personengruppe, damit der Ansturm auf die wenigen Impftermine nicht so groß ist. Dies machen zwei der 16 Bundesländer so. Berlin zum Beispiel lädt in einem ersten Schritt nur die über 90-Jährigen ein. Im Saarland wären das rund 11 000 Menschen, über 80 Jahre sind hingegen rund 76 000 Menschen.