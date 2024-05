Welche Zukunft hat die Kirche? Wie Gersweiler für eine Kirche kämpfte

Die Menschen in Gersweiler sollen aber auch daran erinnert werden, wie sie überhaupt zu dieser Kirche gekommen sind. 1844 wurde Gersweiler eine eigene Kirchengemeinde, man löste sich von Malstatt. 1852 gründeten Menschen aus dem Ort, der rund 1000 Katholiken zählte, den Kirchenbauverein. Die Niederschrift aus diesem Jahr zeugt „vom heißen Wunsch nach dem Besitze eines eigenen Gotteshauses“. Man sammelte Silbergroschen und Taler, führt Buch über die Spendenergebnisse und wandte sich 1860 an Bischof Arnoldi in Trier mit dem Hinweis, dass es in Gersweiler zahlenmäßig weniger Protestanten als Katholiken gebe, gerade die aber eine eigene Kirche hätten – und einen Pfarrer. Den Katholiken sei der Weg zur Kirche zu weit, die Kinder hätten zu weite Wege zum Religionsunterricht und die schwer arbeitenden Eltern würden sich der Kirche entfremden. In acht Jahren habe der Kirchenbauverein nicht einmal 400 Taler sammeln können, der Bischof müsse dringend helfen, zumal die Protestanten sich weigerten, für katholische Sterbeämter die Glocken zu läuten. 1866 richteten die Katholiken eine Notkirche am Matzenberg ein, einen Altar schaffte man aus Saarlouis herbei. 1888 war es dann soweit, für den Bau der Pfarrkirche konnte ein Auftrag vergeben werden, 1890 wurde die Glocke geweiht.