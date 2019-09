Architektur in Gefahr : Diskussion über Zukunft der Freibäder in Saarbrücken

Saarbrücken Die Vortragsreihe der Stiftung Baukultur Saar steht in diesem Jahr unter dem Motto „Prozesse“. Sie endet am Donnerstag, 12. September, ab 19 Uhr mit einer Diskussion im Volkshochschulzentrum (VHS) am Schlossplatz.

Dort geht es dann um die Fragen: Was passiert mit unseren Schwimmbädern?

Die Veranstalter erläutern: Immer mehr Bäder verschwinden – und damit auch wichtige Teile der Baukultur. In den 1960er oder 1970er Jahren entstanden viele Bäderlandschaften als Stätten des Spiels und der Erholung. Sie waren wichtige Bauwerke der Zeitgeschichte. Heute fällt es den Kommunen schwer, den Bestand zu erhalten. Bäder müssen schließen, weil die Sanierungskosten explodieren.