Diskussion über den Wirtschaftsstandort : Saarbrücken braucht Fachkräfte

Saarbrücken Staatssekretär Jürgen Barke (SPD): Unternehmen müssen mehr Werbung machen.

Klingen machte sich mit Staatssekretär Jürgen Barke (SPD) und Bürgermeister Ralf Latz (SPD) Gedanken über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Saarbrücken. Anlass der Diskussion war das 40-jährige Bestehen des Saarbasars. Auch Center-Manager Fabian Stölzle und Stargast Rainer Calmund nahmen teil an der Gesprächsrunde im Saarbrücker Einkaufszentrum.

„Die beste Methode, um Fachkräfte zu sichern, ist die eigene Ausbildung. Unternehmen müssen an die Uni gehen und Studenten in den ersten Semestern an sich binden“, sagt Staatssekretär Barke. „An der Uni müsste noch mehr passieren, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich“, ergänzt Klingen.