Saarbrücken : Saarbrücken bekennt sich zum „Pingu“

Saarbrücken In der „Villa Lessing“ diskutierten Fachleute und Bürger über die Zukunft der ehemaligen französischen Botschaft.

Beim Stadtgespräch in der „Villa Lessing“ diskutierten am Montag der Saarbrücker Baudezernent Heiko Lukas (parteilos), Oliver Strauch von der Hochschule für Musik Saar und Stadtratsmitglied Helmut Isringhaus (FDP) mit zahlreichen Bürgern mögliche Lösungsansätze. SZ-Redaktionsleiterin Ilka Desgranges moderierte.

Auch Oliver Strauch betonte den Frankreichbezug des Baus: „Der Bau ist ein Geschenk für die Stadt und ein Symbol für die deutsch-französische Aussöhnung, um das uns viele andere Städte beneiden“, sagte Strauch. Man müsse diesen Wert stärker in die Öffentlichkeit tragen und ein Bewusstsein dafür in der Bevölkerung schaffen. „Wir müssen mit diesem Projekt über die saarländischen Grenzen hinausgehen. Das ist ein Thema, das auf bundespolitische und europäische Ebene gehört“, ergänzte er.

Die Wortmeldungen der Bürger zeichneten ebenfalls ein klares Bild: Der Pingusson-Bau muss bleiben. Viele Stimmen betonten den historischen Wert der Anlage. Zugleich kritisierten die Bürger den schlechten Zustand des „schmalen Handtuchs“, wie das zum Ensemble gehörende Hochhaus genannt wird. Die Frage nach einem Nutzungskonzept, aber auch ein zumindest teilweiser Abriss wurden in einer lebhaften Diskussion erörtert. Isringhaus und Strauch brachten mit Blick auf die Nutzung ein Zentrum für Kultur und Wirtschaft ins Spiel. „Der Bau bietet vielfältige Möglichkeiten. Was wir jetzt brauchen, sind konkrete Ansätze“, fügte Heiko Lukas hinzu. Es stehe auch immer noch ein erneuter Einzug des Kultusministeriums im Raum. Abschließend zeigten sich die Diskussionsteilnehmer begeistert vom großen Interesse. Es sei toll, dass so viele Bürger gekommen seien und auch eigene Ideen eingebacht hätten. Ein Miteinander sei von großer Bedeutung. „Den Pingusson-Bau hat niemand sonst. Diese Chance für Saarbrücken müssen wir ergreifen“, sagte Strauch. Die Botschaft des Abends war eindeutig: Saarbrücken bekennt sich zum Pingusson-Bau. Ob dies am Ende zum Erhalt des Gebäudes führt, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.