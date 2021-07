Kolumne So kann’s gehen : Mit der Impfgegnerin in der Sauna – lebensgefährlich!

Saarbrücken Lange hatte ich mich drauf gefreut, endlich war es diese Woche so weit: Die Sauna meines Fitnessstudios ist wieder geöffnet. Voller Freude breite ich also mein Handtuch aus und komme mit einer Frau ins Gespräch, die sich genauso freut wie ich.

Es geht – natürlich – um Corona, das lästige Maskentragen, und so weiter. Dann sage ich, völlig naiv: „Nur wenn sich viele impfen lassen, geht die Pandemie vorbei.“ Die Antwort der Mit-Saunierenden: „Ich lasse mich nicht impfen, auf keinen Fall.“ Das war’s mit dem entspannten Abend. Sofort steigt mir noch mehr Blut in meine ohnehin schon völlig überhitzte Birne. Kurz versuche ich, auf die Zunge zu beißen. Die macht nicht mit und so antworte ich: „Haben Sie schon mal überlegt, wie unsolidarisch das ist?“. Die Dame weist den Vorwurf energisch zurück. Sie kümmere sich um ihre eigene Gesundheit, esse gesund. Und weil sie selbst ja nicht krank geworden sei, wäre das auch was für alle anderen. Corona? Halb so schlimm. Mein Puls steigt bedrohlich. Ich sage: „Das finde ich egoistisch.“ Ich verweise auf die Konsequenzen für die Gemeinschaft. Auf die Kinder. Auf die Kranken, die Toten. Dann, verzweifelt und empört auf die Wissenschaft! Nun wird es richtig hitzig. Ich schnappe nach Luft, als die Frau mich fragt, woher ich das denn alles wissen wolle. Es gebe da ja auch alternative... – „Fakten?!“, frage ich ungläubig, mittlerweile mit erhobener Stimme, kurz vorm Kreislaufkollaps. Nun werde ich zynisch. Ich muss dringend hier raus!