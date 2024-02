„Schluss mit der Baustoffvernichtung!“ Expertin: Das muss sich ändern, damit Bauen klimafreundlicher wird

Rund 40 Prozent der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland fallen bei der Errichtung, Nutzung und beim Betrieb von Gebäuden an, rund ein Fünftel davon allein bei der Herstellung der Baustoffe. „Das Bauen ist der Elefant im Klima-Raum.“ Mit diesem treffenden Bild startete Annette Hillebrandt, Architektin und Professorin für Baukonstruktion und Materialkunde an der Bergischen Universität Wuppertal, ihren temperamentvollen Vortrag in Saarbrücken. Hillebrandt ist auch stellvertretende Vorsitzende der Kommission Nachhaltiges Bauen im Umweltbundesamt, also eine ausgewiesene Expertin. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass die Menschheit dabei ist, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln, sollte die Ressourcenverschwendung generell, aber vor allem beim Bauen, nicht beendet werden.