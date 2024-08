Reiseleiter in Saarbrücken Er ist Reiseführer beim Ausflug ins Mittelalter

Für rund 140 Krimi-Dinner im Jahr war er gebucht. Als er mit dem Ensemble eine Krimi-Dinner-Show in Homburg spielte, trat ausgerechnet in der Pause kurz vor dem letzten Akt das Unvorhergesehene ein. „Ich konnte mich einfach nicht mehr ausdrücken und verständlich machen, was mit mir los war. Also habe ich mich zurück auf die Bühne geschleppt und habe versucht weiterzuspielen.“