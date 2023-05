Im Einsatz für Saarbrücken Dirk Pirritano setzt nicht nur in der Fastnacht Akzente

Alle zwei Jahre erhalten Saarbrücker, die sich ehrenamtlich besonderers engagieren, die Bürgermedaille der Stadt. Im Rathausfestsaal überreichte Oberbürgermeister Uwe Conradt diese Auszeichnung auch an Dirk Pirritano, der in mehreren Vereinen tätig ist. Der Geehrte hatte am Fetten Donnerstag noch versucht, den Verwaltungschef zu verjagen. Damals standen sich die beiden im Streitgespräch bei den Übergabeverhandlungen um den Rathausschlüssel gegenüber. Pirritano als Präsident der Daarler Dabbese (DDD). Der OB als Hausherr der Bürokratenfestung, die am Samstag darauf gestürmt wurde. Der Karneval ist Pirritanos Hauptehrenamt. Einen Verein wie die DDD zu führen, beansprucht viel Zeit. „Viele meinen, die Karnevalsvereine würden nur zur närrischen Zeit eine Rolle spielen. Dabei sind wir das ganze Jahr aktiv. Beispielsweise treten wir in Altersheimen mit den Garden auf, machen Maiwanderungen oder führen Weihnachtsmärchen im Krankenhaus, in Altersheimen oder bei eigenen Veranstaltungen auf. Wir legen großen Wert auf die Arbeit mit der Jugend. Karnevalsvereine sind sehr gut für die Vermittlung sozialer Kompetenzen, daher wurde in eine pädagogische Fortbildung für Vereinsmitglieder investiert.“