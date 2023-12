Auszeichnung in Berlin Deutschlands bester Werkfeuerwehrmann-Azubi kommt von der Dillinger Hütte

Es dauert ein paar Momente, bis David Bernhardt zur Mittagszeit an sein Telefon geht. Er hatte Nachtschicht, erklärt er verständlicherweise noch etwas schlaftrunken. „Sie sind schon der dritte Anrufer heute“, sagt er und ist trotz Müdigkeit bereit für ein Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung – und weiß auch sofort, um was es geht: die Auszeichnung als bester Werkfeuerwehr-Azubi in Deutschland.