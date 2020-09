Kostenpflichtiger Inhalt: Polizeibericht : Dieseldiebe auf Baustelle

Foto: dpa/Carsten Rehder

Großrosseln Diesel stahlen Unbekannte am Sonntag, 20. September, 21.20 Uhr, aus dem Tank einer Baumaschine auf einer Baustelle in der Emmersweiler Straße. Das teilte die Polizei am Montagabend, 21. September, mit.