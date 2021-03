Engagierte Lehrer in Völklingen : Ein netter Versuch, ohne Dank gestoppt

Engagierte Lehrer in Völklingen

Engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die ausgebremst wurden und eine Ministerin, die beim Bus- und Bahnverkehr aufs Gaspedal tritt. Es war eine durchwachsene Woche.

Manchmal bleibt am Ende nur zu sagen: „Netter Versuch!“ Das galt diese Woche für den Vorstoß von Norbert Moy, der die Marie-Curie-Schule, also des Berufsbildungszentrums in Völklingen, gerne zu einem kleinen Impfzentrum gemacht hätte.