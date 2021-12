Bei Verzehr von Speisen und Getränken gilt flächendeckend 2G : Diese verschärften Corona-Regeln gelten ab Donnerstag in Saarbrücken

Diese verschärften Corona-Regeln gelten ab Donnerstag in Saarbrücken

Saarbrücken Stadt Saarbrücken verschärft Corona-Regeln: In welchen Bereichen die Maskenpflicht und die 2G-Regel gelten.

Die Stadt Saarbrücken passt die Corona-Regeln für den Innenstadtbereich an. Die Maskenpflicht besteht weiterhin. Bei Verzehr von Speisen und Getränken gilt flächendeckend 2G.

Die neuen verschärften Corona-Regeln treten schon am Donnerstag, 2. Dezember, in Kraft. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht weiterhin. „Zum Verzehr von Speisen und Getränken kann die Maske abgenommen werden. In diesem Fall gilt auch abseits der Außengastronomie und aller Stände des Christkindlmarktes flächendeckend die 2G-Regel“, hieß es.