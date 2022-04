Öffnungszeiten im Überblick : Diese Bäckereien sind sonntags in Saarbrücken geöffnet

Foto: dpa/Jan Woitas

Welche Bäckerei hat sonntags in Saarbrücken geöffnet? Alle Öffnungszeiten am Sonntag und an allen anderen Tagen im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Teresa Enzweiler

Kaum ein Wochentag eignet sich besser für ein ausgiebiges Frühstück als der Sonntag. Wer am Wochenende frisches Brot, Brötchen oder Croissants auf den Frühstückstisch stellen will, muss zunächst wissen, welche Bäckereien an diesem Tag überhaupt geöffnet haben. Damit man am frühen Morgen künftig weniger Zeit für die Suche aufbringen muss, hat die Saarbrücker Zeitung einen Überblick über Bäckereien in Saarbrücken zusammengetragen, die auch sonntags öffnen.

Welche Bäckereien sind an Sonntagen in Saarbrücken geöffnet?

Die „Brot & Sinne - Handwerksbäckerei“ ist sonntags von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten an den anderen Wochentagen sind wie folgt: Montags von 8 bis 12 Uhr, dienstags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr, samstags von 8 bis 19.30 Uhr. Zu finden ist die Bäckerei in der Kaltenbachstraße 6 in 66111 Saarbrücken. Zwei weitere Filialen mit den Namen „Brot & Sinne Quartier Mainzer Straße“ und „Brot & Sinne Rotenbühl“ sind in der Mainzer Straße 86 (66111) und in der Kaiserlauterer Straße 26 (66123) zu finden. Sie sind von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch In der Hauptstadt : Beliebte Cafés zum Frühstücken und Brunchen in Saarbrücken

Die „Barbarossa Bäckerei“ in der Obertorstraße 7 in 66111 Saarbrücken öffnet ebenfalls an Sonntagen (8 bis 17 Uhr). Weitere Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 17 Uhr sowie samstags von 7 bis 14 Uhr. Weitere Filialen sind unter der Adresse Lyonerring 14 (66121) und in der Metzer Straße 136 (66117) zu finden.

Die „Bäckerei Anstadt“ ist in der Obertorstraße 2, 66111 Saarbrücken ansässig und ist sonntags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Von Montag bis Freitag ist hier zudem von 8 bis 18 Uhr geöffnet, samstags in der Zeit von 8 bis 14 Uhr.

„Bäckerei Sander (Stein)“ ist sonntags von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Die in der Försterstraße 29 in 66111 Saarbrücken gelegene Bäckerei hat montags bis freitags von 6.30 bis 18 Uhr und samstags von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet.

„Lagaly Bäckerei Konditorei“ in der Nauwieserstraße 34 in 66111 Saarbrücken hat sonntags in der Zeit von 8.30 bis 10.30 Uhr geöffnet. Montags bis freitags sind die Türen hier von 6.30 bis 18 Uhr offen, samstags von 6.30 bis 14 Uhr.

„Le Crobag“ öffnet sonntags in der Zeit von 5 bis 19 Uhr. Die Bäckerei befindet sich am Hauptbahnhof 6-12 in 66111 Saarbrücken. Unter der Woche ist hier von 5 bis 21 Uhr sowie samstags von 5 bis 19 Uhr geöffnet.

Das „BackWerk“ in der Dudweilerstraße 26-30 in 66111 Saarbrücken hat sonntags von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 18.30 Uhr und samstags von 7 bis 17 Uhr.

Die „Bäckerei Mischo“ ist im Lerchesflurweg 11 (66119) und in der Dudweiler Landstraße 141 (66123) zu finden. Beide Filialen haben sonntags von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Die Bäckerei im Lerchesflurweg hat zudem von Montag bis Freitag in der Zeit von 5.30 bis 18 Uhr und samstags von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Bäckerei in der Dudweiler Landstraße hat Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Ebenfalls zwei Filialen hat „Café Konditorei Steigleiter“. Zu finden sind diese in der Arndtstraße 27 (66121) Saarbrücken und in der Kaiserstraße 4c in 66133 Saarbrücken. Sonntags ist jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen sind die Bäckereien wie folgt geöffnet: Montags von 8 bis 18 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 6.30 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 6.30 bis 18 Uhr.

Die „Balkan Bäckerei“ in der Deutschherrnstraße 52 in 66117 Saarbrücken öffnet sonntags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. An den übrigen Tagen ist die Bäckerei von 6 bis 21 Uhr geöffnet.

„Backwaren Sommer“ öffnet am Sonntag von 7.30 bis 11.30 Uhr. Zu finden ist die Bäckerei unter der Adresse Hohe Wacht 42A in 66119 Saarbrücken. Unter der Woche ist hier von 6.30 bis 11.30 Uhr geöffnet, samstags ebenfalls von 7.30 bis 11.30 Uhr.

Die „Wasgau Bäckerei“ in der Hauptstraße 196 in 66128 Saarbrücken ist sonntags von 8 bis 11 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen ist die Bäckerei in der Zeit von 6 bis 20 Uhr geöffnet.

„Bistro-Bäckerei-Café Krämer“ in der Riegelsbergerstraße in 66113 Saarbrücken ist am Sonntag von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Von Montag bis Freitag ist zudem von 6 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 16 Uhr geöffnet.