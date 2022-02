Umstrittene „Anlieger frei“-Zone : Dienstfahrzeuge nehmen Rodenhofern die Parkplätze weg

Saarbrücken Viele Anwohner am Saarbrücker Rodenhof sind wegen der Parkplatz-Probleme verärgert. Sie beklagen, dass vielfach Firmenfahrzeuge dort auch über längere Zeiträume abgestellt würden. Die Stadt verspricht Abhilfe.

„Anlieger frei“ heißt es auf zahlreichen Verkehrsschildern an den Zufahrtsstraßen zum Saarbrücker Rodenhof. Dass der Distrikt des Stadtteils Malstatt gerne von nicht ortsansässigen Verkehrsteilnehmern zur Durchfahrt oder zum kostenlosen Parken genutzt werde, sei ein Dauerproblem, steht für Stefan Kaiser fest, der sich mit weiteren Bürgern an unsere Zeitung gewendet hat.

In den vergangenen Monaten hätten sie allerdings feststellen müssen, dass die ohnehin schon raren Parkplätze in der Anlieger-Zone immer mehr als kostenlose Abstellmöglichkeit von Firmenautos genutzt würden. Diese würden von diversen Handwerkerbetrieben und Dienstleistern aus dem ganzen Saarland über Kleinbusse diverser Fahrdienste bis zu schweren Lkw der Saarbrücker Stadtwerke reichen, schildert der SZ-Leser seine Beobachtungen.

Viele der Fahrzeuge würden regelmäßig über Nacht, gerade an den Wochenenden über mehrere Tage oder in Ferienzeiten sogar über Wochen hinweg, auf dem Rodenhof abgestellt.

Den Anwohnern stünden dagegen immer weniger Parkplätze zur Verfügung: „Die Unternehmen sparen so nicht nur die Kosten für Stellplätze auf ihrem Firmengelände oder im öffentlichen Parkraum“, gibt Kaiser zu bedenken. Auch die Personalausgaben für ihre Mitarbeiter würden so gesenkt, da diese die Fahrzeuge nicht erst in ihrer Dienstzeit bei ihrem Arbeitgeber abholen und wieder zurückbringen müssten. Die Rechnung zahlen müssten dagegen die Rodenhofer.