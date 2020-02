Fahndung in Saarbrücken : Polizei sucht zwei Ladendiebinnen

Foto: Polizei

Saarbrücken Zwei bislang unbekannte Frauen sollen in einem Drogeriemarkt in Saarbrücken Artikel in einem hohen dreistelligen Bereich gestohlen haben. Die Polizei bittet um Mithilfe.



Die Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Frauen, die in einem Drogeriemarkt in der Saarbrücker Viktoriastraße in großem Umfang geklaut haben sollen.

Wie die Polizei am Dienstag (25.2.) mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am 23. November 2019 gegen 13.50 Uhr. Die bislang unbekannten Täterinnen wurden von der Videokamera aufgezeichnet. Sie sollen Artikel im Wert von einem hohen dreistelligen Betrag gestohlen haben.

Foto: Polizei

Foto: Polizei

Foto: Polizei