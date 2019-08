Einbruch bei „Richys“ : Diebe erbeuten Luxus-Kleider in Boutique

Diebe erbeuten Luxus-Kleider in Boutique

Saarbrücken Luxus-Kleider im Wert eines sechsstelligen Euro-Betrages haben Unbekannte bei einem Einbruch am vergangenen Wochenende im Geschäft „Richy Moden“ am St.

Johanner Mark in Saarbrücken erbeutet. Zudem nahmen sie Taschen und Accessoires mit, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach gelangten die Einbrecher zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, durch den Haupteingang ins Treppenhaus und von dort aus in das Geschäft. Den Tatort verließen sie vermutlich ebenso.