So warm wird’s heute : Der Sommer kehrt für mindestens einen Tag zurück ins Saarland

So warm wird’s heute

Offenbach Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdiensts verspricht einen sonnigen Dienstag im Saarland und noch mehr.

Viel Sonne und spätsommerliche Temperaturen: Ein Hoch über den Azoren sorgt im Saarland und in Rheinland-Pfalz für trockenes und warmes Wetter. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Dienstag steigen die Höchsttemperaturen nochmal über die 25-Grad-Marke. In den Nächten kann es allerdings spürbar kühler werden.