Interessante Angebote im neuen Semester

Das Herbst- und Wintersemester der Volkshochschule Friedrichsthal beginnt am Montag, 10. September. Ab sofort sind die Programme bei den Banken, Apotheken, Schreibwarengeschäften, im Bürgerbüro, im Hallenbad, in der Gevita-Residenz und im Internet unter www.vhs-saarbruecken.de erhältlich. Neben den bekannten Kursen wie Englisch, Italienisch und Nähen und Zuschneiden sind wieder neue Angebote im Programm. Eine breite Palette ist gedacht für ältere Mitbürger. Da geht es um diverse Beratungsangebote und um den Umgang mit den neuen Medien. Diese Angebote sind möglich, da die VHS Friedrichsthal über eigene Räume verfügt, die auch am Vormittag zur Verfügung stehen. Die Kurse sind im VHS-Zentrum für Weiterbildung im Nebengebäude der Montessori-Schule.

Die Beratungsangebote werden gemeinsam mit der Betreuungsbehörde und dem Pflegestützpunkt in Sulzbach angeboten. Man kann sich über das Betreuungsrecht, die Vorsorgevollmacht und die Pflegeversicherung informieren. Ein Computerkurs am Nachmittag ist wieder im Programm. Er soll ganz auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt sein. Der Kurs beginnt am 16. Oktober um 16 Uhr.

Rechtsanwalt Daniel Jung befasst sich in der Küchenbox der Helenenhalle mit der Patientenverfügung und mit dem Vererben, Verschenken und Vorsorgen.

Neu im Programm sind Vorträge in Zusammenarbeit mit der saarländischen Verbraucherzentrale. Da geht es um Heizungserneuerung, Schimmelbildung und Geldanlagen. Auch das Theater-Abonnement ist wieder im Programm, ebenso eine Lesung in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Bildstock.

Über Vorhofflimmern und Gerinnungshemmer informiert in der Herzwoche im November der Mediziner Oliver Adam vom Kreiskrankenhaus St. Ingbert.

Die Kurse und Vorträge finden in eigenen Räumen in der Montessori-Schule, Im Grühlingswald, im Rathaus, in der Küchenbox und in der Hellas-Klause statt.

Anmeldungen zu den Kursen sind nur möglich bei der VHS Regionalverband, Altes Rathaus, Am Schlossplatz 2, 66119 Saarbrücken, Telefon (0681) 506-4380 oder -4381 und per E-Mail: pascal.broede@rvsbr.de oder christian.daub@rvsbr.de. Nähere Auskünfte sind auch beim örtlichen VHS-Leiter Helmut Donnevert erhältlich, Telefon (0 68 97) 8 71 77; E-Mail: helmut.donnevert@t-online.de.