Zusatzangebote im Juli : VHS Saarbrücken hilft gegen Ferien-Langeweile

Saarbrücken Die VHS Saarbrücken hat aufgrund der hohen Nachfrage ihr Angebot für die großen Ferien aufgestockt. Bis Ende Juli bietet sie für Kinder und Jugendliche zusätzliche Kurse zu verschiedenen Themen.

Auch im Workshop „Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt“ am Donnerstag, dem 23. Juli, geht es um die Umwelt. Jugendliche können dort zwischen 16 und 19 Uhr Ideen für eine nachhaltigere Zukunft diskutieren und konkrete Gestaltungs- und Engagementmöglichkeiten entwickeln. Eine Woche später steht beim Workshop „Die sind aber komisch, was machen die denn?“ von 16 bis 19 Uhr interkulturelles Lernen im Vordergrund. Beide Angebote, die im Alten Rathaus stattfinden, richten sich an Jugendliche ab 14 Jahren und sind kostenlos. Sie sind ebenfalls Teil des Zukunftsdiploms.

Für Kinder ab zehn Jahren gibt es dagegen den Ritter-Workshop. An zwei Tagen können Jungen und Mädchen ihr eigenes Trainingsschwert aus Holz mit passenden Schild und Wappen bauen. Der Workshop findet am 24. und 25. Juli im Kunstpalais der VHS (Vorstadtstraße) je von 11 Uhr bis 16:30 Uhr statt und kostet 30 Euro.

In einem Workshop in den Studioräumen von Radio bigFM Saarland können Jugendliche Einblick in die Radiowelt erhalten. Journalistin und Moderatorin Susan Zare erklärt, wie Radio gemacht wird, Nachrichten funktionieren, Texte geschrieben und Beiträge moderiert werden. Der Kurs findet am Dienstag, den 28. Juli, zwischen 11 Uhr und 16 Uhr im big-FM-Studio in der Koßmannstraße in Saarbrücken statt. Er kostet 20 Euro.