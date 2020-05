Die Verbraucherzentrale rät : Geld zurück oder Gutschein?

Saarbrücken Verbraucherzentrale erklärt, wie sie Geld für die Karten von abgesagten Veranstaltungen wieder bekommen.

Häufig würden die Veranstalter die Rückerstattung der zu erstattenden Tickets an die Vorverkaufsstellen abgeben. Die erste Anlaufstelle sollte deshalb dort sein, wo der Verbraucher sein Ticket erworben habe. Verweigere die Stelle die Erstattung, müsse man sich an den Veranstalter wenden, dessen Namen auf der Karte zu finden ist. Die allgemeinen Geschäfts-Bedingungen (AGB) würden in den meisten Fällen regeln, dass für die Rückerstattung automatisch das Zahlungsmittel verwendet werde, mit dem die Tickets gekauft wurden, so Schmieder. Für diejenigen, die ihre Karten bar oder mit einem Gutschein erworben haben, würden viele Veranstalter im Internet ein Rückerstattungsformular zur Verfügung stellen. Ansonsten sollte man sich an den Kundenservice wenden. „Kurze Fristen gibt es dabei nicht. Der Rückzahlungsanspruch verjährt regelmäßig, also innerhalb von drei Jahren“, erklärt die Juristin. „Gutscheine oder einen Verweis auf Alternativtermine müssten nicht akzeptiert werden“, sagt die Beraterin.