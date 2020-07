Stromkosten sparen : Energieberatung durch die Verbraucherzentrale

Saarbrücken Muss ein neuer Kühlschrank her, achten viele Käufer besonders auf die Energie-Effizienz – schließlich kostet ein Stromfresser nicht nur bares Geld, sondern ist auch schlecht für die Umwelt. Die bekannte Kennzeichnungs-Skala von A bis D sei für Kunden jedoch sehr irreführend, gibt die Verbraucherzentrale zu Bedenken.

Die Verbraucherzentrale rät Käufern, sich an dem ausgewiesenen Stromverbrauch direkt zu orientieren, der in Kilowattstunden angegeben ist. Eine gute Kühl-Gefrier-Kombination mit 180 Liter Kühlbereich und 15 Liter Gefrierfach verbrauche nach Angaben der Verbraucherzentrale 114 Kilowattstunden im Jahr, während ein altes Gerät leicht doppelt so viel Strom frisst. Wie man trotzdem Strom sparen kann, erklärt die Energieberatung der Verbraucherzentrale in den 18 Niederlassungen im Saarland kostenlos.