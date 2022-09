Sie setzen auf Pflanzen statt auf Tiere : Gut fürs Klima und eine Freude für den Gaumen

Manuela Maas-Kreutz und Thomas Kreutz stellen ihre veganen Produkte der „Vegabunden“ vor. Foto: Isabelle Schmitt

Saarbrücken Was hat die Ernährung eigentlich mit dem Klima zu tun? Das wissen die Gründer der „Vegabunden“ aus Saarbrücken. Wie ihr Geschäft mit veganen Produkten läuft, was das ganze mit dem Klima zu tun hat und wie ihre Zukunftspläne aussehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabelle Schmitt

Thomas Kreutz und seine Frau Manuela Maas-Kreutz sind in Saarbrücken vor allem unter dem Namen „Vegabunden“ bekannt. Im April 2019 bringt das Ehepaar seine ersten veganen – also rein pflanzenbasierten – Produkte auf den Markt (wir berichteten). Knapp zweieinhalb Jahre später sind die beiden stolz auf ihren Schritt. „Die Nachfrage nach veganen Produkten wird immer größer. Man sieht es ja auch, wenn man durch die Supermarktregale läuft“, erzählt Kreutz. Die Idee selbst kam in der eigenen Küche. Beide leben seit acht Jahren vegan. „Meine Frau hat sich auch die Jahre davor schon lange vegetarisch ernährt.“ Durch den Verzicht auf tierische Lebensmittel, seien die beiden erfinderisch geworden. „Wir haben viel rumprobiert, mit den unterschiedlichsten Zutaten“, erklärt Manuela Maas-Kreutz. So kam es, dass sie nach und nach ihre liebsten Gerichte „veganisierten“. Das anfängliche Hobby sei im Freundeskreis jedoch so gut angekommen, dass dieser sie letztendlich davon überzeugte daraus ein Geschäft zu machen.

Vom „Gebätzelten“ bis hin zum „Vleischkees“

Das ursprüngliche Sortiment mit dem „Batzen“ (angelehnt an den saarländischen Schwenker) und dem „Bätzchen“ (als „kleiner Bruder“ des Batzen) ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Hinzu kamen unter anderem das „Gebätzelte“, die „Vegane Grillvurst“ und der „Schwarzwälder Vegabund“. „Der Vegane Vleischkees, als Ersatz für den saarländischen Fleischkäse wurde während des Corona-Hochs so gut angenommen, dass sogar (...) landesweit davon berichtet wurde“, erzählt die Unternehmerin.

Diese Kunden werden beliefert

Wichtig sei ihnen bei der Produktion ein biologischer und regionaler Anbau. Das Konzept locke neue Kunden an: immer mehr Lebensmittelmärkte wollten die Produkte der „Vegabunden“ in das Sortiment mit aufnehmen. Zu den Stammkunden gehören mittlerweile mehrere Edeka- und Rewe-Märkte, sechs Unverpackt-Läden und einige private Lebensmittelmärkte. „Wir haben sogar schon ein Paket an Bekannte in Schweden verschickt. Mal sehen, was da noch so kommt“, sagt Kreutz und grinst. Frisch vom Grill gebe es das Vegabunden-Sortiment auch in kleinen Gastronomiebetrieben und Bistros. Die Happy Veggie Box in Homburg biete beispielsweise den Vegabunden-Wrap mit ihrem „Gebätzelten“ an.

„In der deutschen Gastronomie herrscht Nachholbedarf“

Dass die Nachfrage so groß ist, freut die beiden. Doch mit großer Nachfrage entsteht auch mehr Arbeit. Bisher seien sie zu zweit mit der Auftragslage gut zurechtgekommen. Doch der Wunsch, Vollzeit für die „Vegabunden“ zu arbeiten, sei groß. „Der Plan ist, dass mein Mann demnächst ganz in das Geschäft einsteigt. Wenn möglich, würden wir auch gerne noch jemanden einstellen“, sagt Maas-Kreutz. Außerdem möchten sie auch über die saarländischen Grenzen hinaus bekannt werden – und neben Lebensmittelmärkten auch auf Gastronomen zugehen. „In unserem England-Urlaub wurde uns wieder bewusst, dass in der deutschen Gastronomie noch Nachholbedarf herrscht, was die vegane Küche angeht“, erklärt der 51-Jährige. „Dort gibt es in den kleinsten Pubs vegane Gerichte auf der Speisekarte. Bei uns findest du in vielen Kneipen oder Restaurants oft nur eine Portion Pommes als Fleischalternative. Das schmeckt natürlich auch, aber wird irgendwann langweilig.“ Ihr Wunsch sei es, in diesem Bereich unterstützen zu können. „Wir wollen es den Restaurants einfach machen. Ich hab‘ hier ein veganes Gyros, das müssen sie einfach nur anbraten, Tzaziki dazu und fertig ist es.“

Vegan Leben – kein Verzicht und neue Möglichkeiten

Die vegane Ernährung bringen einigen Menschen noch mit Verzicht auf Geschmack und Vielfalt in Verbindung. Aus diesem Grund sei auch ein veganer Lifestyle-Blog ein großes Anliegen des Ehepaares. Dabei solle es nicht nur um pflanzenbasierte Rezepte und Kochtipps gehen, sondern auch um Aufklärungsarbeit. „Quasi ein Restaurant- und Einkaufsführer im Urlaub, der auch zeigt, dass vegan zu leben kein Verzicht bedeutet, sondern dass es, ganz im Gegenteil, neue Möglichkeiten eröffnet und den Horizont erweitert“, erklärt die Vegabundin. Der Einfluss ihrer Arbeit sei auch im Freundeskreis sichtbar. Viele ihrer Bekannten hätten verstanden, dass es auch ohne Fleisch gut schmeckt. Thomas Kreutz selbst arbeite im Automobilbereich, wo er täglich mit den „harten, starken Männern“ zu tun habe. „Dort habe ich mittlerweile auch die meisten auf meine Seite gezogen. Fast alle mussten mit der Zeit zugeben, dass es ihnen schmeckt, dadurch wurde mit Sicherheit mal das ein oder andere Stück Fleisch ersetzt.“

Wie die Fleischindustrie zum Klima beiträgt

Der Trend zur veganen Ernährung sei für sie nicht nur wirtschaftlich ein Grund zur Freude. Viele Firmen und Lebensmittelkonzerne steigen auf den fahrenden Zug auf und bieten ganze Reihen an Alternativprodukten in den Supermärkten an. „Wir freuen uns über die meisten neuen Angebote, auch wenn sie natürlich irgendwo in Konkurrenz zu unseren stehen“, sagt Maas-Kreutz. Der Tier- und Klimaschutz, der mit einer veganen Ernährung einhergehe, sei für die beiden die größte Bereicherung. „Eine pflanzliche Ernährung ist nicht nur ethisch, sondern auch gesundheitlich und klimatechnisch für alle von Vorteil. Für jedes vegane Produkt wird in der Tierindustrie eins weniger gekauft, das ist ein Schritt in die richtige Richtung.“

(bel)