Feinem Essen auf der Spur Alleskönner Apfel: Das Obst, das Schönheit und Liebe verspricht

„An apple a day keeps the doctor away“, heißt es so schön. Tatsächlich sind Äpfel mit ihren Vitaminen und Ballaststoffen äußerst gesund. Schon vor tausend Jahren wurden am Hof des Byzantinischen Kaisers die Grundlagen guter Gesundheit durch richtige Ernährung erforscht und beschrieben. Bei Darmträgheit sollen beispielsweise saure Äpfel für Linderung sorgen.