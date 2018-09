Die Überzwerge feiern ihr Jubiläum

Hunderte Menschen jeden Alters sind am Samstagnachmittag zum St. Arnualer Theater Überzwerg geströmt, um das 40-jährige Bestehen des saarländischen Kinder- und Jugendtheaters zu feiern. Ab 13 Uhr glich der Innenhof des Theaters einem Volksfest mit integriertem Kinderspielplatz. Die Kleinen hatten die Qual der Wahl zwischen Riesenmikado, Wurfreifen, Diabolo oder auch dem Bemalen von Gispsfiguren, die befreundete Initiativen und Vereine wie die Zirkusschule Kokolores mitgebracht hatten, um sich zu vergnügen. Derweil labten sich die Älteren bei Kaffee, Kuchen und Würstchen an Biertischen und hatten sich viel zu erzählen.

Denn gekommen waren nicht nur viele Eltern, die das Theater Überzwerg teils schon in ihrer eigenen Kindheit besuchten, auch viele ehemalige Überzwerge, die inzwischen in alle Winde zerstreut leben und sich nach Jahren zum ersten Mal wiedersahen. Zu den ältesten Gratulanten gehörte etwa die ehemalige Staatstheater-Schauspielerin Ilse Christine Weber, die nach ihrer Pensionierung bei Überzwerg eine entzückende „Oma Ur“ gegeben hatte, sowie Theatermann Dieter Desgranges. „Was ich so schön finde, ist, dass viele Leute, die hier im Theater oder Jugendclub angefangen haben, dem Überzwerg immer noch so verbunden sind und heute gekommen sind, das ist heute ja nicht mehr selbstverständlich,“ sagte Desgranges sichtlich gerührt.

Manche der Gäste hatten als Geburtstagsgeschenke ihre Kunst mitgebracht: So warteten die Zauberer Henri Hainz und Maxim Maurice mit kleinen magischen Shows auf, die Saarlouiser Jazz- und Modern-Dance-Formation Autres Choses zeigte flotte Tanznummern. Auch die Politik ließ es sich nicht nehmen zu gratulieren. Ministerpräsident Tobias Hans, Kultur- und Bildungsminister Ulrich Commerçcon und die Saarbrücker Oberbürgermeisterin Charlotte Britz lobten unisono die erfolgreiche Entwicklung und wichtige Arbeit der Überzwerge, bevor sie gemeinsam mit Bob Ziegenbalg, dem künstlerischen Leiter des Theaters, gemeinsam die riesige , mehrstöckige Geburtstagstorte anschnitten.

Auch Bodo Busse, Intendant des Saarländischen Staatstheaters, mit dem das Theater Überzwerg als Kooperationspartner eng verbunden ist, ließ sich natürlich nicht nehmen, mitzufeiern. Mitgebracht hatte Busse die Blues-Brothers-Band, die ein mitreißendes Ständchen gab. Höhepunkt aber waren die beiden musikalischen Revuen „40 Jahre Überzwerg“ am späten Nachmittag. Neben Ex-Jugendclub-Mitglied Benedikt Paulun, der heute in Ulm engagiert ist, hatte sich Ex-Überzwerg Gerrit Bernstein mit rotem Abendkleid und blonder Langhaarperücke vampmäßig in Schale geschmissen, um durch ein zweistündiges Programm zu führen. Garniert von unzähligen Anekdoten über die lustigsten Versprecher, Männer in Frauenrollen oder auch Menschen in Tierrollen sangen rund 15 einstige und aktuelle Überzwerg-Schauspieler Songs aus 40 Jahren Theater-Stücken.

Zum Abschluss-Lied über „Freundinnen“ kamen sogar Überzwerg-Gründer Ingrid Braun und Peter Tiefenbrunner mit auf die Bühne. Ein ebenso anrührendes wie mitreißende Bekenntnis zu dem, was Überzwerg neben der Kunst von Anbeginn hoch hält: die menschliche Atmosphäre, die viele Künstler diesen Theaterort als „ein Stück Heimat“ und „Familie“ erleben lässt.

FOTO: Iris Maria Maurer