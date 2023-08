Schulbeginn Die SZ veröffentlicht Fotos der Einschulungs-Klassen im Regionalverband. Mailen Sie sie uns.

Die Saarbrücker Zeitung veröffentlicht Fotos der Einschulungsklassen im Regionalverband. Hierzu benötigen wir die Unterstützung der Schulen: Wir bitten Sie um Fotos und Namenslisten der Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus benötigen wir den Namen und den Ort der jeweiligen Schule. Mailen Sie die Infos bitte an red-sz-service@sz-sb.de. Bitte beachten Sie: Bei den Fotos muss zwingend der Name des-/derjenigen genannt werden, der/die Fotos aufgenommen hat. Für den Druck ist es erforderlich, dass die Fotos mindestens 300 dpi haben; die Dateigröße sollte ruhig bei mehreren MB liegen. Die Namenslisten übermitteln Sie vorzugsweise als einfaches Word-Dokument oder als Excel-Dokument. Zudem sollte Vorname und Nachname jeder Person auf dem Foto genannt und zudem kenntlich gemacht werden, wo die jeweilige Person auf dem Foto zu finden ist. Die abgebildeten Personen müssen damit einverstanden sein, dass sie in die Zeitung kommen. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe! Bei Fragen zu der Veröffentlichung können Sie sich gern ebenfalls an die oben genannte Adresse wenden.