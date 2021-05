Die Saarbrücker Stadtreinigung ist im Einsatz gegen Aufkleber : Katzen mit toten Augen, die an Pfosten kreischen

Katzen mit toten Augen, die an Pfosten kreischen

Die Saarbrücker Stadtreinigung entfernt gerade mit einer gewissen Leidenschaft Aufkleber. Haben die sonst nichts zu tun?

Ich habe gelernt, einfach so rumzustehen. Also auf etwas zu warten, ohne zum Beispiel mit dem Handy zu spielen. Ich kann auch im Zug oder im Bus sitzen und einfach nur aus dem Fenster schauen oder andere Fahrgäste beobachten. Ich fürchte mich nicht vor Langeweile. Das hat mitunter Vorteile: Wenn der Blick nicht ständig gesenkt ist, sieht man einfach mehr.

Gestern Morgen an der Bushaltestelle zum Beispiel war diese kreischende Katze mit den toten Augen. Hören konnte ich sie nicht. Sie klebte am Pfosten des Haltestellenschilds. Das Maul weit aufgerissen, die Zähne gebleckt. „Deäd Kätz“ stand darunter. Also sowas wie „tote Katzen“. Daneben gleich noch ein Aufkleber mit Katze. Diesmal eine lebendige, die einen Buckel macht. Dazu der Spruch: „Kein Angriff ohne Antwort. Das nennen wir Gewerkschaft.“ Dazu noch ein Aufkleber mit etwas Lateinischem, Lorbeerkranz und Speeren.