Gedenkfeier für unbedacht Verstorbene „In Saarbrücken wird niemand vergessen“

So erging es zum Beispiel den Obdachlosen Marc und Helga. Von ihnen spricht der Geschäftsführer der Saarbrücker Wärmestube, Hermann Schell, im Anschluss: „Ich kannte Marc jahrelang und habe erst kürzlich erfahren, dass er Vater war. Es schmerzte ihn sehr, dass er keinen Kontakt zu seinem Sohn hatte.“ Helga wiederum verbrachte ihre letzten Jahre hauptsächlich vor der Saarbrücker Hauptpost: „Unsere Bemühungen, sie von der Straße zu holen, scheiterten leider.“ Es sind oft Obdachlose, die einsam sterben. Aber auch psychisch kranke oder drogenabhängige Menschen, Junge wie Ältere, die am Ende ihres Lebens keine oder kaum soziale Kontakte mehr hatten. Von manchen Menschen, die an diesem Abend bedacht werden, ist nicht mehr als der Name bekannt.