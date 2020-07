Gersweiler und Krughütte : Neues Müllkonzept für Friedhöfe

Saarbrücken Sollte es sich bewähren, wird es ausgeweitet.

Restmüll kommt ab sofort in die grauen Tonnen. Auch Kränze und Trauergebinde sollen darin entsorgt werden. Sie sind in der Regel mit einem großen Anteil an Kunststoff und Draht gefertigt, der von den Pflanzenteilen nicht mehr zu trennen ist. In den grünen Tonnen wird nur noch reines Grüngut gesammelt. Hierzu gehören Gehölzschnitt, Grasschnitt und Pflanzenreste. Schilder auf den Containern weisen auf die korrekte Mülltrennung hin.